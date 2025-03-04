النائب ياسر الحسيني يكشف معلومات عن شخص يدير اقتصاديات جهة سياسية متنفذة في شركة نفط الوسط.

كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، معلومات عن محمود الجبوري الذي يدير اقتصاديات جهة سياسية متنفذة في شركة نفط الوسط.

وقال الحسيني في حديث صحفي، ان "هناك معلومات وردت لنا حول قيام المدعو محمود الجبوري بإدارة اقتصاديات جهة سياسية متنفذة في شركة نفط الوسط".

وأضاف ان "المعلومات اكدت ان لا اجراء يمر في الشركة الا بعد زيارة مكاتبهم في منطقة القادسية ببغداد والتفاهم على نسب الرشى والعمولة".

ودعا الحسيني "هيئة النزاهة الى تقصي الحقائق حول هذا الموضوع واحالة من تثبت ادانته الى القضاء العادل".