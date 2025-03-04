رئيس الجمهورية يؤكد موقف العراق الداعم لأمن لبنان واستقراره

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، موقف العراق الداعم لأمن لبنان واستقراره.

وذكر بيان رئاسي،، انه "وضمن إطار مشاركته في القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، والوفد المرافق له وفي مستهل اللقاء جدد رئيس الجمهورية تهانيه للرئيس جوزاف عون لتسنمه منصب رئيس الجمهورية اللبنانية، متمنياً له التوفيق والنجاح وللشعب اللبناني الشقيق المزيد من الاستقرار والازدهار".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "أهمية العلاقات بين البلدين وضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين،" مؤكدا "موقف العراق الثابت تجاه لبنان في دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه ويحقق مصلحة شعبه" بحسب بيان له.

وأضاف البيان "كما تناول اللقاء أعمال القمة العربية الطارئة والمقررات التي ستصدر عنها لنصرة الشعب الفلسطيني، حيث أكد السيد الرئيس أهمية أن يكون للدول العربية موقف موحد وحاسم تجاه القضية الفلسطينية، مجدداً استنكار العراق لهمجية العدوان الذي تعرض له الشعبان الفلسطيني واللبناني وحقهما في العيش بأمان واستقرار".

من جانبه أعرب الرئيس اللبناني عن شكره وتقديره لاهتمام رئيس الجمهورية بتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة،"حرص بلاده على تعزيز العلاقات التاريخية مع العراق وتكثيف التعاون الثنائي في المجالات كافة"