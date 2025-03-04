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استقالة وكيل وزارة المالية عن الحزب الديمقراطي ريباز حملان


قدم وكيل وزارة المالية، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريباز حملان، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، استقالته من المنصب.

وذكر مصدر مطلع، ، ان "وزيرة المالية (طيف سامي)، لم توافق على الاستقالة بعد".

وكان مصدر مطلع، نفى في (15 شباط 2025)، قيام وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي بإبعاد وكيل الوزارة ريباز حملان من منصبه.

وقال المصدر " إن "حملان مازال يمارس صلاحياته، ومستمر في المنصب".

وأضاف أنه "صحيح حصلت في الفترة السابقة بعض التجاذبات والتقاطعات في الرأي بين وزيرة المالية طيف سامي، ووكيل الوزارة ريباز حملان، لكنها لم تصل لمستوى الإبعاد، كون الوزيرة من الناحية القانونية لا يمكنها إبعاد الوكيل، لآن أمر تعيينه صدر من رئيس الوزراء".

يشار الى أن ريباز حملان كان وزيراً للمالية والاقتصاد في حكومة كردستان 2014-2018 عن حركة التغيير، لكن بعد وفاة المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى عام 2017، انشق حملان عن الحركة وانضم إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكان خلال الحكومة الأخيرة في كردستان مستشار رئيس الحكومة مسرور بارزاني للشؤون الاقتصادية ولكن منذ شهر تقريبا أصبح وكيل وزارة المالية العراقية مكان الوكيل السابق مسعود حيدر.

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