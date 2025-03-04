رئيس هيئة المنافذ الحدودية يعلن إتمام الربط الشبكي للسونارات في جميع المنافذ

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اللواء عمر عدنان الوائلي، اليوم الثلاثاء، عن إتمام عمليات الربط الشبكي لجميع السونارات في المنافذ الحدودية، في خطوة هامة لتعزيز الإجراءات الأمنية والإدارية، إذ أكد الوائلي في بيان، على ضرورة "عدم خروج أي إرسالية إلا بعد تدقيق وتحليل صور السونار من قبل العاملين في غرفة عمليات الربط الشبكي"، مشددا على أهمية ضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بالتجارة الدولية.

وأضاف، أن "المعاملات يجب أن تدقق إلكترونيا في مقر الهيئة بعد إرسالها من المنافذ"، لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل سليم وجباية الرسوم بشكل أصولي، ما يسهم في تعظيم الإيرادات الوطنية.

كما أشار اللواء، إلى أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للكمارك لاستكمال ربط الموازين الجسرية مع السونارات، بهدف تحقيق التكامل في الإجراءات الإلكترونية والوصول إلى أفضل النتائج في مكافحة الفساد وعمليات التلاعب والتهريب.