رئاسة الوزراء: قرار بإلغاء موضوع استثمار غابات نينوى

اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء موضوع استثمار غابات نينوى، فقد ذكر عضو المجلس محمد هريس، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اوعز بإلغاء موضوع استثمار غابات نينوى"، مبينا ان "استثمار الغابات في نينوى خط احمر".

وأوضح ان "هناك عدة قرارات ستصدر من مجلس المحافظة بتحويل الغابات الى محمية طبيعية لا يمكن الاستثمار فيها"، مشيرا الى انه "لا يمكن ان يكون هناك استثمار تجاري او صناعي في غابات الموصل".