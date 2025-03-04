المرور العامة: غرامات تصل إلى 200 ألف دينار لمخالفي تغطية حمولة مركبات الحمل

دعت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، سائقي مركبات الحمل، محذرة إياهم من غرامات مالية قد تصل إلى 200 ألف دينار في حال مخالفة القواعد والأنظمة المتعلقة بتغطية الحمولة بشكل صحيح، إذ أكد العقيد الحقوقي حيدر شاكر محمد، مدير شعبة الإعلام بالمديرية، في تصريح للوكالة الرسمية، أن المديرية تعمل وفق قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، الذي يحدد غرامة قدرها 200 ألف دينار وفق المادة 25، في حال عدم الالتزام بتغطية الحمولة بطريقة صحيحة.

وأشار، إلى أن عدم تغطية الحمولة بشكل صحيح من قبل سائقي مركبات الحمل، وخاصة التي تنقل مواد البناء، يعرض المارة للخطر. وناشد أصحاب المركبات بضرورة الالتزام بتغطية الحمولة حفاظا على سلامة الجميع.

وكانت المديرية قد أعلنت سابقا عن قرار استنادا إلى المادة 47 من قانون المرور، وبناء على توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يقضي بمنع دخول مركبات الحمل التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان إلى العاصمة بغداد بين الساعة 6:00 صباحا و 10:00 مساء، كما يمنع وقوف هذه المركبات قرب السيطرات في مداخل المدينة.