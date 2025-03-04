رئيس الوزراء يبحث مع السفير الصربي تعزيز العلاقات وإنشاء مجلس أعمال مشترك

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية صربيا لدى العراق السيد براتسلاف جيجل، إذ ذكر مكتب رئيس الوزراء في بيانه، ان "السوداني تسلم، من السفير، دعوة رسمية من الرئيس الصربي لزيارة بلغراد، وكذلك دعوة العراق إلى المشاركة في أكسبو 2027 الذي ستنظمه صربيا"، مشيرا الى ان "اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين".

فيما شدد رئيس الوزراء، بحسب البيان، على "ضرورة الانفتاح على التعاون مع صربيا، وعوة الشركات الصربية للاستثمار في العراق في مختلف المجالات، وخاصة في مشاريع البنى التحتية من خلال الفرص الاستثمارية التي تعلنها الجهات العراقية المختصة"، داعيا الى " التنسيق بين هيئات الاستثمار في كلا البلدين وإنشاء مجلس أعمال عراقي صربي يضمّ القطاعين الخاصين العراقي والصربي".