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المندلاوي مهنئا بعيد المراة:نؤكد اهتمامنا كسلطة تشريعية في دعمها وصيانة حقوقها وحمايتها من الانتهاكات


أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي أهتمام السلطة التشريعية في دعم وصيانة حقوق المراة وحفظ مكانتها وحمايتها من الانتهاكات.

وقال المندلاوي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي:"نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق عبارات التقدير، إلى المرأة العراقية بمناسبة عيدها الوطني، مثمنين دورها الاستثنائي وارادتها القوية التي شكلت علامة فارقة في بناء المجتمع، فضلًا عن عطائها الكبير الذي غذته بالتضحيات والصبر من أجل عزة ورفعة وتقدم البلاد".

واضاف :"إننا واذ نبارك لنساء العراق بهذه المناسبة العزيزة، نؤكد اهتمامنا كسلطة تشريعية في دعمها، وصيانة حقوقها، وحفظ مكانتها، وحمايتها من الانتهاكات، ندعو إلى تمكينها على الصعد المختلفة علميًا ومهنيًا وإجتماعيًا وسياسيًا وغيرها، إضافة إلى تكريم النساء المبدعات، وتشجيع الكفاءات، واطلاق المبادرات التي تعزز من حضورها على الساحة الوطنية".

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المندلاوي مهنئا بعيد المراة:نؤكد اهتمامنا كسلطة تشريعية في دعمها وصيانة حقوقها وحمايتها من الانتهاكات
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