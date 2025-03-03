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رئيس الوزراء يؤكد أن تعظيم الإيرادات غير النفطية مهم جداً في دعم خزينة الدولة


اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن تعظيم الإيرادات غير النفطية مهم جداً في دعم خزينة الدولة.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي وناقش معه واقع المنافذ الحدودية وسبل تطويرها وإعمارها وتفعيل الحوكمة الإلكترونية .

واكد رئيس الوزراء اهمية استخدام التقنيات وأنظمة الأتمتة والحوكمة الحديثة لتسهيل دخول البضائع إلى البلد عن طريق المنافذ الحدودية.

واشار الى ضرورة قيام هيئة المنافذ بتقييم العاملين وإبعاد كل ضابط أو موظف أو منتسب تتوفر بحقه معلومات سلبية خارج عمل المنافذ

من جانبه قدم الوائلي إيجازاً عن مجمل الجولات الميدانية التي تخص تأهيل و تطوير المنافذ الحدودية متعهدا أن يكون ملف المنافذ الحدودية من أهم الملفات الناجحة في البرنامج الحكومي

وقال اننا نعمل وفق خطط مدروسة وبعدة اتجاهات أهمها تعظيم الإيرادات وتطوير وإعمار المنافذ وفرض الحوكمة الإلكترونية وهيبة الدولة وحماية المنتج الوطني.

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