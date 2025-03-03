السوداني: مكانة المرأة العراقية عالية ومتقدمة في عراقنا الديمقراطي

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، أن مكانة المرأة العراقية عالية ومتقدمة في العراق، مبيناً أن المنهج الحكومي مستمر بوضع دور النساء العراقيات في مقدمة البرامج الطموحة، وعلى رأس كل عملية تطوير أو تقدّم أو تنمية.

وقال السوداني في تدوينة له على حسابه بمنصة إكس بمناسبة اليوم الوطني للمرأة العراقية إن "مكانة المرأة العراقية تستمر عاليةً متقدمةً في عراقنا الديمقراطي، ويستمرّ منهجنا الحكومي بوضع دور النساء العراقيات في مقدمة البرامج الطموحة، وعلى رأس كل عملية تطوير أو تقدّم أو تنمية".

وأضاف أنه "نريد للمرأة العراقية أن تبرز في الأداء والإنجاز والعطاء في كل مجالات الحياة والعمل، وأن تكون فرصتها في خدمة الوطن، مساوية لفرصة الرجل".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه "اليوم نحتفل باليوم الوطني للمرأة العراقية، وفق ما أقرّه مجلس الوزراء، من أجل ترسيخ هذه المساعي، وجعلها جزءاً من كل الأداء الحكومي والمجتمعي".

وأردف القول: "نساؤنا فخر لنا أينما كنّ، في العائلة، أو في العمل، أو في الدراسة والبحث العلمي، أو في التمثيل السياسي بكلّ المستويات، كل عام والمرأة العراقية بخير ورفعة".