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ليث الدليمي: متمسك بشكواي ضد "المزورين" وعيون الشعب تتطلع لقرار القضاء العادل


أكد النائب السابق ليث الدليمي، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، أنه متمسك بشكواه ضد "المزورين"، مشيرًا إلى أنه "لن يتنازل عن حقوق أهله في المحافظات المتضررة".

وقال الدليمي بتغريدة على "أكس"، أنه "قدم شكوى إلى هيئة النزاهة بخصوص تزوير رئيس البرلمان السابق، وأنه ما زال ينتظر إجراءات القضاء العراقي العادل بحق المزور، وذلك بعد أكثر من عام على تقديم الشكوى. وفي أعقاب قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 14 نوفمبر 2023، والذي أثبت تزوير رئيس البرلمان السابق.  

وبحسب الدليمي: فانه "وفقًا للقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، أقر الممثل القانوني لرئيس مجلس النواب السابق بأن الحليوسي هو من قام بالتحريف والتوقيع والتغيير، كما قدمت أدلة أخرى مثبتة بخط يد الحليوسي تؤكد قيامه بالتزوير. وقد صدر القرار بإدانة عضوية الحليوسي من البرلمان".  

وأعرب الدليمي عن "أمله في أن يطبق القضاء العراقي العدالة ويحاسب المزورين وفقًا للقانونط، مؤكدًا أن "القضاء يمثل الأمل الأخير لسيادة الدولة العراقية ورصانتها". كما أشار إلى أن "عيون الشعب العراقي تتطلع إلى إصدار القرار العادل بحق المزورين"، معربًا عن "قلقه من محاولات بعض الأصوات النشاز التشكيك في عدالة القضاء والترويج بأن الحليوسي أعلى من السلطة القضائية".  

وأكد الدليمي "تمسكه بشكواه ضد المزورين"، مشيرًا إلى أنه "لن يتنازل عن حقوق أهله في المحافظات المتضررة". كما أعرب عن احترامه لقرار القضاء العراقي، مؤكدًا أن "القضاء هو الملاذ الأخير لتحقيق العدالة".

 

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ليث الدليمي: متمسك بشكواي ضد "المزورين" وعيون الشعب تتطلع لقرار القضاء العادل
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