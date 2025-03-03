إحباط محاولة تهريب أكثر من 45 ألف دولار في منفذ طريبيل

صرّحت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط أكثر من 45 ألف دولار كانت معدة للتهريب في منفذ طريبيل الحدودي، إذ ذكرت الهيئة في بيان، نسخة منه، أن "مديرية منفذ طريبيل الحدودي تمكنت من ضبط مسافرين عراقيين بحوزتهم مبلغ قدره 45 ألفا و400 دولار، في مخالفة لضوابط البنك المركزي العراقي".

كما أوضح البيان، أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع مركز الجمرك، حيث تمت إحالة المسافرين مع المضبوطات إلى مركز شرطة جمرك طريبيل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".