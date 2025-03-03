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 طقس البلاد: غداً دخول الموجة الماطرة الأقوى منذ سنوات


صرّح علي الجابر الزيادي المهتم بالأنواء الجوية، اليوم الاثنين، بأنه من المتوقع أن تتعرض البلاد غدا الأربعاء إلى تقدم منخفض جوي ممطر محمل بالسحب الماطرة، حيث تبدأ الحالة الجوية ظهر غد وتتحرك باتجاه الجنوب، وتزداد كثافة الأمطار فجر ونهار الأربعاء لتشمل المناطق الوسطى، إذ أوضح الزيادي في تصريح له، أن الأمطار ستغطي مناطق واسعة، وستزداد غزارتها بشكل كبير يومي الخميس والجمعة، وصولا إلى السبت. كما حذر من تساقط أمطار غزيرة قد تؤدي إلى حدوث سيول في بعض المناطق.

كما ذكر الزيادي، بأن هذه الموجة الماطرة تعد الأقوى منذ سنوات، وذلك بسبب شمولها للعديد من المدن وفترة مكوثها التي تمتد لعدة أيام، حيث من المتوقع أن تنحسر الحالة الجوية السبت القادم.

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