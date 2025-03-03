الأخبار

الفاو تستعد للتحول إلى أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط


صرّحت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، عن خطط لإنشاء مشاريع صناعية عملاقة في مدينة الفاو، مما سيجعلها من أكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط، وذلك ضمن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، حيث ذكر معاون رئيس هيئة المدن الصناعية في الوزارة، رياض جاسم كاظم، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "التصاميم الفنية للمشروع ستنجز قريبا، حيث يسير العمل وفق خطط مدروسة، مع اكتمال التصاميم الأولية وإضافة بعض التعديلات لضمان تنفيذ المشروع بأفضل صورة".  

كما أوضح، أن "طريق التنمية سيحول العراق إلى مركز تجاري محوري يربط الشرق بالغرب عبر مدن صناعية متطورة تمتد من الفاو إلى الحدود التركية"، مشيرا إلى أن مدينة الفاو ستضم مشاريع صناعية عملاقة تشمل مصانع للبتروكيمياويات، ومحطات كهرباء، ومنشآت لتحلية المياه والغاز المسال، إضافة إلى مشاريع سكنية وسياحية، مما سيسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري وخلق أكثر من مليون فرصة عمل".  

فيما أكد كاظم، على أن المشروع سيسهم في تقليل زمن نقل البضائع من الصين إلى أوروبا إلى أقل من 22 يوما، مما سيعزز موقع العراق كمركز لوجستي عالمي.  

وأشار، إلى أن إعداد التصاميم الخاصة بالمشروع واجه بعض المعوقات، مثل التعارضات على مسار الطريق مع مشاريع زراعية واقتصادية، إلا أنه تم التنسيق مع الحكومات المحلية وإزالة تلك التعارضات، مما يسمح بإعداد التصاميم الفنية النهائية للمشروع.  

واختتم بالقول، إن "طريق التنمية سيكون ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط، ليصبح العراق جزءا محوريا في خارطة التجارة الدولية، مستفيدا من بنيته التحتية الحديثة وقدرته على الربط بين القارات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إحباط محاولة تهريب أكثر من 45 ألف دولار في منفذ طريبيل
 طقس البلاد: غداً دخول الموجة الماطرة الأقوى منذ سنوات
رئيس جمهورية العراق يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة
الفاو تستعد للتحول إلى أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط
وزارة العدل تطلق خدمتي السند العقاري وفتح البيان العقاري الإلكترونية
أسعار خاصة باللحوم الحمراء والبيضاء خلال شهر رمضان في محافظة  البصرة 
رئيس الوزراء يوجّه البدء بمشروع القصر الحكومي للطاقة المتجددة
رئيس الجمهورية يغادر إلى مصر للمشاركة في القمة العربية الطارئة
البنك المركزي: ارتفاع القروض والسلف في القطاع المصرفي العراقي بنسبة 5.4%
وزارة الكهرباء تعلن عن مشاريع استراتيجية لتحسين إنتاج الطاقة وزيادة الجباية!
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك