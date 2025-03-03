الفاو تستعد للتحول إلى أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط

صرّحت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، عن خطط لإنشاء مشاريع صناعية عملاقة في مدينة الفاو، مما سيجعلها من أكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط، وذلك ضمن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، حيث ذكر معاون رئيس هيئة المدن الصناعية في الوزارة، رياض جاسم كاظم، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "التصاميم الفنية للمشروع ستنجز قريبا، حيث يسير العمل وفق خطط مدروسة، مع اكتمال التصاميم الأولية وإضافة بعض التعديلات لضمان تنفيذ المشروع بأفضل صورة".

كما أوضح، أن "طريق التنمية سيحول العراق إلى مركز تجاري محوري يربط الشرق بالغرب عبر مدن صناعية متطورة تمتد من الفاو إلى الحدود التركية"، مشيرا إلى أن مدينة الفاو ستضم مشاريع صناعية عملاقة تشمل مصانع للبتروكيمياويات، ومحطات كهرباء، ومنشآت لتحلية المياه والغاز المسال، إضافة إلى مشاريع سكنية وسياحية، مما سيسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري وخلق أكثر من مليون فرصة عمل".

فيما أكد كاظم، على أن المشروع سيسهم في تقليل زمن نقل البضائع من الصين إلى أوروبا إلى أقل من 22 يوما، مما سيعزز موقع العراق كمركز لوجستي عالمي.

وأشار، إلى أن إعداد التصاميم الخاصة بالمشروع واجه بعض المعوقات، مثل التعارضات على مسار الطريق مع مشاريع زراعية واقتصادية، إلا أنه تم التنسيق مع الحكومات المحلية وإزالة تلك التعارضات، مما يسمح بإعداد التصاميم الفنية النهائية للمشروع.

واختتم بالقول، إن "طريق التنمية سيكون ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط، ليصبح العراق جزءا محوريا في خارطة التجارة الدولية، مستفيدا من بنيته التحتية الحديثة وقدرته على الربط بين القارات".