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السوداني يوجّه وزارة الكهرباء بإجراءات فنية لتحسين الطاقة الكهربائية خلال شهر رمضان


وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، وزارة الكهرباء باتخاذ إجراءات فنية لتحسين تجهيز الطاقة الكهربائية خلال شهر رمضان، وتوفير حصص إضافية من الوقود للمولدات الأهلية لزيادة ساعات التشغيل. 

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لفريق قطاع الكهرباء، خُصص لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطة صيف 2025، وإجراءات الجباية والتحوّل الإلكتروني في جميع فروع القطاع".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد استعراض مفردات الخطة الطارئة التي أعدت للصيف القادم، والوقوف على احتياجات قطاعات الإنتاج والتوزيع، والمشاريع الكهربائية المتوقع الانتهاء منها ودخولها الخدمة قريباً، فضلاً عن مناقشة ملف الجباية، ودراسته من الجوانب الميدانية والفنية".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، وزارة الكهرباء "باتخاذ إجراءات فنية لتحسين واقع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك، فضلاً عن توفير حصّة إضافية من الوقود للمولدات الأهلية من أجل زيادة ساعات التجهيز، ومراعاة احتياجات المواطنين خلال أوقات الفطور والسحور".

وأشار إلى "أهمية الجباية، بوصفها المسار الذي يؤمن استمرار قدرة الدولة على إدامة إنتاج الطاقة"، مشدداً على "ضرورة إنهاء بعض الممارسات السلبية في نصب المقاييس، ووجه سيادته بالتحقق من شبهات الفساد في هذا الجانب لبعض المناطق، وحالات الاستثناء غير القانونية لبعض المراكز التجارية والصناعية من عملية نصب المقاييس".

وأوضح، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة ملف الصيانة، وخطة وزارة الكهرباء في تنفيذ عمليات الصيانة للمحطات الكهربائية والوحدات التوليدية وخطوط النقل في عموم العراق، والتخصيصات المالية المرصودة لها، وضرورة استكمال الصيانة قبل موسم ذروة الطلب".

وتابع "كما جرى بحث سير تجهيز وقود زيت الغاز لمحطات الكهرباء والكميات المطلوبة للتجهيز، وآليات توفيره، وكل التفاصيل الفنية المتعلقة بالنقل، من أجل الحفاظ على استقرار إمداد الطاقة الكهربائية للمواطنين، فضلاً عن مناقشة المنصات العائمة وآليات التنفيذ والسّعات المتاحة، وكمية الطاقة الكهربائية التي ستوفرها".

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السوداني يوجّه وزارة الكهرباء بإجراءات فنية لتحسين الطاقة الكهربائية خلال شهر رمضان
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