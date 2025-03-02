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وزارة العدل: تحرك لحجب شبكات الاتصالات داخل السجون العراقية


تشرع وزارة العدل، بحجب شبكات الاتصالات داخل المؤسسات الإصلاحية خلال المدة المقبلة بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المعنية، إذ صرّح مدير قسم الإعلام في الوزارة مراد الساعدي، بأنَّ "الوزارة وفي إطار الجهود المبذولة من أجل تعزيز السيطرة الأمنية داخل السجون ومنع أي اتصالات غير قانونية للنزلاء داخلها، تستعد لاتخاذ خطوات عملية لتنفيذ مشروع حجب شبكات الاتصالات داخل المؤسسات الإصلاحية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وجهاز الأمن الوطني".

وأوضح أنَّ "هذا الإجراء يندرج ضمن خطة أعدت من أجل ضبط أوضاع السجون، ومنع استغلال الهواتف من قبل النزلاء في توجيه أنشطة غير مشروعة قد تهدد الأمن العام".

ويذكر أن الوزارة قد أعلنت البدء بإجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الرصينة والمتخصصة في هذا المجال، لضمان تنفيذ الحجب بدقة عالية من دون التأثير في المناطق المحيطة أو المساس بحقوق النزلاء في التواصل القانوني المسموح به.

وأضاف الساعدي أنه "سيتم تنفيذ تجارب أولية في عدد من السجون وفي حال ثبت نجاحها بشكل ملموس، سيتم اعتمادها وتوسيع نطاق تنفيذها مستقبلاً".

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