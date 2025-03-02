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المجلس الأعلى للشباب يطلق مبادرة الخير


أطلق المجلس الأعلى للشباب، اليوم الاحد 2 اذار 2025، "مبادرة الخير" وذلك بتوجيه من رئيس المجلس محمد شياع السوداني، إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيانه، انه في إطار دعم الحكومة للشباب، الذي يمثل إحدى مفردات البرنامج الحكومي، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للشباب، محمد شياع السوداني، أطلق المجلس "مبادرة الخير"، وهي مبادرة وطنية شاملة تستهدف تمكين الشباب في قطاعات؛ الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية، والمناخ.

وتتضمن المبادرة توفير التمويل المالي بقروض ميسّرة جداً للشباب من أصحاب المشاريع في هذه القطاعات، وتدريب وتأهيل الفئات الشابة المتقدمة للاشتراك في المبادرة ضمن القطاعات المذكورة، وتوفير الإرشاد والتوجيه لرواد المشاريع الشبابية فيها.

كذلك تتضمن المبادرة تقديم المساعدة في حصول المشاريع الشبابية الفائزة على تجهيزات حديثة تمكّن المشاركين من تعزيز الإنتاج الزراعي، وكذلك توفير المتابعة الدقيقة للمشاريع الشبابية الفائزة؛ لضمان النجاح والاستدامة، وفقا للبيان.

فيما دعا المجلس الأعلى للشباب الراغبين بتأسيس مشاريعهم الخاصة ضمن قطاعات؛ الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية، والمناخ، إلى التسجيل ضمن الرابط أدناه:

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