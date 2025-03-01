المشهداني مهنئًا المعلمين في عيدهم: البرلمان داعم لكم ومؤيد لمساعيكم

هنأ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم السبت، المعلمين بمناسبة الذكرى السنوية لعيدهم، مبينًا أن المسؤولية تقع اليوم على عاتق المعلمين في إعداد بذرة صالحة للمجتمع.

وذكر المشهداني في بيان مهنئاً المعلمين في عيدهم ، أن "البرلمان داعم لكم ومؤيد لمساعيكم"، مؤكدا، أن "الوطن يبنى بسواعد الشباب وأن الشباب لا ينضجون إلا بجهود غارسي العلم من الآباء المعلمين" .

وأضاف:"نُدرك أن الوطن لا يبنى إلا بسواعد الشباب، وأن الشباب لا ينضجون علميا كالزرع المثمر، إلا بجهود غارسي العلم من الآباء المعلمين، وبالتالي فإن بناء العراق لا يكون إلا من بوابة إعداد أجيال تشيع بينهم ثقافة التسامح والمواطنة وحب الوطن والسعي لخدمة العراق باعتباره الهدف الأسمى".

وتابع المشهداني، "أعتقد بأن المسؤولية الكبرى اليوم تقع على عاتق المعلمين في إعداد بذرة صالحة للمجتمع قادرة على التغيير"، مشيرًا، "في عيد المعلم لا يسعنا إلا أن نَشد على أياديكم التي خرّجت الأبطال والأدباء والرياضيين والعلماء والمهندسين".

وواصل، "إن إخوتكم في مجلس النواب داعمون لكم ومؤيدون لمساعيكم ولن نتردد في خدمتكم وتبني الأفكار التي تقدمونها في مجال بناء العراق، سيروا يا معلمي الأجيال، فأنتم تضعون اللبنة الأولى في مستقبل العراق"./