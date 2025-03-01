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وزارة الزراعة: نقترب من القضاء على الحمى القلاعية بالكامل


أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بمرض الحمى القلاعية بين المواشي، مشيرة إلى أن العراق يقترب من القضاء على هذا المرض بشكل نهائي، إذ أوضح وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية، أن الوزارة قامت، عبر دائرة البيطرة والمستوصفات والمستشفيات البيطرية المنتشرة في جميع المحافظات، بالكشف المستمر والتحري عن الإصابات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتقال المرض إلى مناطق أخرى غير موبوءة، كما تم تحديد البؤر المصابة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض.

وأشار الجبوري، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، شكل لجنة لمتابعة حالات الإصابة بالحمى القلاعية في مختلف المحافظات، كما تم تشكيل خلية أزمة من قبل وزير الزراعة لمتابعة التطورات، مبينا، أن اللجنة الوزارية أخذت عينات من الحيوانات النافقة، خاصة الجاموس، وأرسلتها إلى مختبرات عالمية للتأكد من نوع الإصابة.

كما أضاف الجبوري، أنه تم نشر المعقمات في الحقول، وتلقيح الحيوانات، وتوزيع الأدوية مجانا على المربين، مبينا، أنه تم حصر الأضرار التي لحقت بالمربين في المحافظات التي ظهرت فيها الإصابات.

فيما أكد الجبوري، على أنه لم تظهر أي حالات إصابة جديدة في العراق خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن الأسواق عادت إلى طبيعتها، واستقرت أسعار اللحوم الحمراء.

كذلك أوضح، أن المختصين في وزارة الصحة أكدوا أن الحمى القلاعية لا تنتقل من لحوم الحيوانات إلى الإنسان، مما يضمن سلامة جميع منتجات الثروة الحيوانية للاستهلاك البشري.

وفي ذات السياق، أشار وزير الزراعة، عباس جبر، إلى أن الإصابات بالحمى القلاعية قد انخفضت بشكل كبير هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، مما يعكس نجاح الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الوزارة في السيطرة على المرض.

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