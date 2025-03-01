محافظ ميسان يفتتح مستشفى استثماري في العمارة

افتتح محافظ ميسان، حبيب ظاهر الفرطوسي، اليوم السبت، مستشفى استثماري في مدينة العمارة، داعيا إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي وخلق بيئة آمنة له، حيث تم افتتاح مستشفى العمارة الأهلي العام، الذي يعد إضافة نوعية للقطاع الصحي في المحافظة، يمتد المستشفى على مساحة 1150 مترا مربعا ويشمل 6 طوابق بسعة 50 سريرا. يتميز المستشفى بتوفير أحدث التقنيات والمراكز الطبية المتخصصة.

وتتوزع الأقسام في المستشفى كالتالي: الطابق الأرضي يحتوي على وحدات الأشعة (XR)، الرنين المغناطيسي، مختبرات كيميائية وبيولوجية، ومختبر نسيجي وبكتيري، بالإضافة إلى أقسام السونار، الإيكو، والاستشاريات الطبية. كما يضم الطابق الأول جهاز مفراس حلزوني، ومركز أسنان متكاملا، ومركز عيون، ومركز تجميل.

أما الطابق الثاني فيضم صالات ولادة وغرف رقود خدج، والطابق الثالث يحتوي على صالة قسطرة قلبية، ومركز أطفال الأنابيب، وغرف عناية مركزة.

الطابق الرابع مخصص لصالات العمليات الجراحية، بينما يحتوي الطابق السادس على غرف كاميرات ومخازن.

وفي كلمة له خلال الافتتاح، أكد المحافظ أن "هذا الصرح الطبي الاستثماري يعد إضافة مهمة لقطاع الصحة من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين"، مشددا على أهمية "تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، ولاسيما القطاع الصحي".

وأضاف أن "الحكومة المحلية تعمل بقوة على خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار لدعم التنمية الاقتصادية والنهوض بواقع المحافظة".