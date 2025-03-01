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في عيد المعلم ،النائب الأول لرئيس مجلس النواب يبارك ويؤكد ضرورة دعم المسيرة التربوية


أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت، ضرورة دعم المسيرة التربوية وجعلها أولوية عند رسم السياسات الوطنية، إذ قدم المندلاوي في بيان له، "التهنئة للأسرة التربوية والتعليمية العراقية بمناسبة حلول عيد المُعلم"، مشيدًا "بدور الطاقات الوطنية المخلصة التي تفانت في غرس بذرة العِلم في عقول الطلاب، وزرعت في نفوسهم مكارم الأخلاق وحب الوطن والاهتمام بنهضته وبنائه وازدهاره".

وأضاف المندلاوي: "نستثمر هذه الفرصة لنؤكد ضرورة دعم المسيرة التربوية وجعلها أولوية عند رسم السياسات الوطنية، حيث إن بناء الإنسان والاستثمار في صناعة العقول هما مفتاح نهضة وقوة الأوطان".

فيما شدد على "ضرورة تفعيل قانون المعلمين والمدرسين بما يُسهم في الارتقاء بمستوى التعليم وتعزيز مكانة الشريحة التربوية والملاكات التدريسية".

كما دعا إلى "الاهتمام بعناصر العملية التربوية التي يمثل فيها المُعلم حجر الأساس عبر حفظ مكانته وحقوقه، فضلًا عن وضع خطط عصرية تُلبي احتياجات التعليم من مناهج ومبان وغيرها".

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في عيد المعلم ،النائب الأول لرئيس مجلس النواب يبارك ويؤكد ضرورة دعم المسيرة التربوية
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