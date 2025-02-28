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إمام جمعة النجف يعلق على اقتحام قوات أمريكية لمطار المحافظة


قال إمام جمعة النجف الأشرف، السيد صدر الدين القبانجي، ان اقتحام قوات أمريكية لمطار النجف الأشرف "عمل سافر، ويجب أن يُستنكر"، فيما دعا "المبلغين ورجال الحوزة العلمية أن ينفروا جميعًا لتبليغ رسالات الله وأحكامه"، إذ ذكر القبانجي خلال خطبة اليوم، انه "على الإخوة المبلغين ورجال الحوزة العلمية أن ينفروا جميعًا لتبليغ رسالات الله وأحكامه، كما دعا دعوة المواكب الحسينية لإحياء ليالي هذا الشهر، ودعوة الإعلام وأصحاب الأقلام والمواقع للالتزام بالقيم الرمضانية".

وفيمايخص مسلسل معاوية، قال القبانجي: "يحاول البعض في الدول العربية نشر هذا المسلسل بعد فشل عرضه قبل عامين"، معتبرا ان "هذا العمل هو إسقاط لكل القيم الإسلامية".

وفي شأن مطار النجف الأشرف، أشار إلى إن "اقتحام قوات أمريكية لمطار النجف الأشرف عمل سافر، ولا يُقبل منهم، ويجب أن يُستنكر هذا العمل وألا يتكرر مستقبلًا".

وعن الشأن الخارجي، اعتبر ان "توغل إسرائيل في سوريا وبشكل علني، مع وقوف حكومة سوريا مكتوفة الأيدي تجاه هذا التوغل، خصوصًا أن إسرائيل صرحت بأن هذه المنطقة (جنوب دمشق) محمية إسرائيليًا، نحن نستنكر هذا التوغل وهذه الوقاحة الإسرائيلية، كما نستنكر الصمت إزاء ذلك، ولكن إن موعدهم الصبح والنصر لنا إن شاء الله تعالى".

اما في مايتعلق بالشأن الإسرائيلي، قال: "إن إسرائيل أُرغمت بالموافقة على الدفعة السابعة لتبادل الأسرى، حيث ستطلق سراح 620 فلسطينيًا مقابل أربع جثامين إسرائيلية، مما يدل على هزيمتها وذلها".

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