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وزارة النقل: تنفيذ متطلبات رفع الحظر الجوي في أوروبا


أكدت وزارة النقل، اليوم الجمعة، استمرارها بتنفيذ متطلبات منظمة النقل الجوي الدولية (إياتا) لرفع الحظر الجوي في أوروبا، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الوزارة مستمرة في تنفيذ متطلبات السلامة الخاصة بمنظمة النقل الجوي الدولية (إياتا)، وذلك ضمن إطار جهودها لرفع الحظر الجوي عن العراق".

وأضاف أن "الوزارة تعاقدت مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، مشيدا "بجهودها في هذا المجال، من خلال الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية".

كما بيّن أن "العمل يسير وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يتماشى مع الاستشارات المقدمة من فريق الاتحاد الدولي"، منوها إلى، أن "الوزارة تنفذ خطوات تصحيحية عدة، من بينها تنويع مزودي الخدمة، توحيد الطراز، وتوفير كوادر مؤهلة".

فيما أوضح أن "الوزارة أحرزت تقدما في أتمتة الخطوط الجوية العراقية، وتعمل على توحيد الطراز وفق خطة متكاملة، بالإضافة إلى تعزيز الطواقم بموظفين جدد، سواء على مستوى المضيفين أو الطيارين، مع الالتزام بالإجراءات الرسمية المطلوبة".

كما شدّد على، أن "بعض المتطلبات لا تتعلق بوزارة النقل فقط، بل تشمل أيضا سلطة الطيران المدني"، مؤكدا على، أن "الوزارة مستمرة في تنفيذ التزاماتها لضمان تحقيق معايير السلامة اللازمة". 

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