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حالة الطقس: استقرار في درجات الحرارة مع توقعات بتساقط الأمطار


أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطا للأمطار واستقرارا في درجات الحرارة بدءا من الغد، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غدا السبت سيكون الطقس غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية وخاصة الجبلية منها وتكون رعدية، وصحوا في المنطقة الجنوبية مع ظهور بعض القطع من الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم مناطق البلاد".

وأوضح أن "درجات الحرارة ليوم غد السبت ستكون في بغداد وواسط وبابل وكربلاء وميسان والديوانية 19، ودهوك والسليمانية 10، وأربيل 11، أما نينوى وكركوك 14، فيما ستسجل صلاح الدين 16، والأنبار وديالى 17، ومحافظات النجف وذي قار والمثنى والبصرة 20".

كما نوّه إلى أن "يوم الأحد سيكون الطقس صحوا الى غائم جزئي في المنطقة الشمالية وصحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".

فيما لفت إلى أن "طقس يوم الاثنين، المقبل سيكون الطقس بعموم المناطق غائما جزئيا الى غائم ويتحول الى صحو مساء مع ظهور بعض القطع من الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".

كما بيّن أن "يوم الثلاثاء، سيكون الطقس في جميع مناطق البلاد غائما جزئيا الى غائم مع فرصة تساقط زخات مطر في المنطقة الجنوبية (البصرة، المثنى) خفيفة الى متوسطة وفي بعض الاماكن من المنطقة الغربية من البلاد، تنشط الرياح خلال فترات النهار مسببة تصاعد غبار في بعض المناطق، في حين سترتفع درجات الحرارة بضع درجات في المنطقة الشمالية وقليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

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حالة الطقس: استقرار في درجات الحرارة مع توقعات بتساقط الأمطار
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