خلال استقباله الفياض.. رئيس الجمهورية يشيد بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الحشد الشعبي دفاعا عن العراق

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب الفياض بحث التطورات السياسية والأمنية على الساحتين الداخلية والإقليمية، حيث شدد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب والعمل على حماية أمن المواطنين ومصالحهم.

وأكد الرئيس أهمية الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق حاليا والعمل على ترسيخه بالشكل الذي يؤمن المضي قدما في جهود الاعمار والبناء والارتقاء بالواقع الخدمي، مشيداً في الوقت ذاته بالتضحيات الكبيرة التي قدمها منتسبو الحشد الشعبي إلى جانب أخوانهم في بقية الأجهزة والتشكيلات الأمنية والعسكرية دفاعاً عن العراق وشعبه.

كما ناقش اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة سيما تطورات الأحداث في فلسطين والتغيرات الحاصلة في سوريا وموقف العراق منها، حيث تم التأكيد على ضرورة تعضيد علاقات العراق مع دول الجوار وبما يحقق المصالح المشتركة.