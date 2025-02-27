تحالف العزم يؤكد رفضه تحويل غابات نينوى الى الاستثمار

أكد تحالف العزم، اليوم الخميس، رفضه القاطع لأي إجراءات أو محاولات من شأنها المساس بغابات نينوى والمساحات الخضراء فيها، تحت أي عنوان أو ذريعة.

وقال التحالف في تصريح صحفي انه "يؤكد تحالف العزم في نينوى رفضه القاطع لأي إجراءات أو محاولات من شأنها المساس بغابات نينوى والمساحات الخضراء فيها، تحت أي عنوان أو ذريعة، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية أو غيرها، لما تمثله هذه المناطق من أهمية بيئية وحيوية لأبناء المحافظة".

وشدد التحالف على أن "الحفاظ على الغطاء النباتي والمساحات الطبيعية في نينوى مسؤولية وطنية يجب أن تتضافر الجهود لحمايتها، وعدم السماح بأي تجاوزات تؤثر على التوازن البيئي أو تهدد إرث المحافظة الطبيعي".

ودعا تحالف العزم الجهات المعنية إلى "الالتزام بالحفاظ على هذه المناطق وفق القوانين النافذة، ومراعاة مصلحة أهالي نينوى في أي خطط تتعلق بالتنمية العمرانية، مع التأكيد على ضرورة إشراك المجتمع المحلي والجهات المختصة في أي قرارات تتعلق بمستقبل هذه المساحات".

وختم: "سيبقى تحالف العزم ثابتًا في موقفه الداعم لحماية بيئة نينوى وضمان عدم استغلالها بشكل يضر بمصلحة سكانها وأجيالها القادمة".