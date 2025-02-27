الأخبار

هيئة الرأي في وزارة التعليم تصوت على عدد من القرارات


صوتت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، على عدد من القرارات.

وبحسب بيان للوزارة فإنه تقرر:

▪️مباشرة الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية برفع وتحديث بيانات الطلبة والتدريسيين والمناهج الدراسية في الأنظمة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (SIS – LMS - HRMS) استكمالا لمشروع الأتمتة في الوزارة والجامعات الذي افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء.

▪️اعتماد استمارة خاصة لمناقشة مشاريع الدبلوم العالي للتخصصات الطبية.

▪️رفع الحد الأدنى لدرجة تقييم أداء التدريسيين الى 75 % في استمارة التقييم للعام 2025/2024.

▪️الموافقة على إمكانية السماح بإضافة حاملي شهادة الدكتوراه بمرتبة مدرس من ذوي الخبرة والكفاءة إلى عضوية اللجان العلمية في الأقسام في حال عدم توفر ألقاب علمية متقدمة.

▪️الموافقة على مشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الداخلية: يمنع منعاً باتاً الافطار العلني خلال نهار رمضان
تحالف العزم يؤكد رفضه تحويل غابات نينوى الى الاستثمار
بارزاني يعلق على قرار أوجلان: موقفنا ثابت إزاء السلام
هيئة الرأي في وزارة التعليم تصوت على عدد من القرارات
الكويت تمنع دخول مواطن عراقي والسبب شعار جمهورية العراق
مجلس البصرة يخصص 5 ملايين شهريًا لرئيسه واعضائه "للبنزين والضيافة ومساعدة الفقراء"!
انهاء تكليف مدير عام شركة تسويق النفط العراقي "سومو"
ليلة رعب على خط بغداد - بصرة: طعن سائق قطار بالسكاكين وإحراق عربة
باكستان تطالب العراق بتخفيف القيود عن ربع مليون باكستاني لزيارة الاربعينية
القضاء يوثق شهادة أقوال زوجة "أبو بكر البغدادي" بشأن المختطفات الايزيديات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك