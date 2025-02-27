رئيس مجلس النواب: تكريم بغداد عاصمة السياحة العربية يمثل امتزاج الحضارات والشعوب

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، اليوم الخميس، أن أي تكريم لبغداد يعكس امتزاج الشعوب والحضارات والسياحة والمثقفين، مشيرا إلى أهمية هذا الحدث في تسليط الضوء على مكانة العاصمة العراقية، فمن خلال احتفالية "بغداد عاصمة السياحة العربية"، التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، قال المشهداني: " وقد قال عنها الإمام الشافعي: لم أدخل بلدا قط إلا عددته سفرا إلا بغداد، فأني حين دخلتها عددتها وطنا".

وأضاف، أن "السياحة والثقافة في بغداد، مثل الكرخ والرصافة، يتعانقان منذ أكثر من ألف عام على ضفتي السياحة والثقافة، ولا يفترقان".

كما أكد، على أن أي تكريم لجعل بغداد عاصمة السياحة العربية يمثل تجسيدا لامتزاج الشعوب والحضارات والسياحة والمثقفين في سعيهم لاكتشاف جوهر ومعدن بغداد.