التجارة والأمن الوطني يطلقان حملة موسعة لمراقبة أسعار المواد الغذائية واللحوم قبيل رمضان

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة كبرى لمراقبة أسعار المواد الغذائية واللحوم في السوق المحلية ببغداد والمحافظات، مشيرة إلى أن الحملة ستستمر طيلة شهر رمضان المبارك، حيث أكدت الوزارة، على أنه لم يتم تسجيل أي ارتفاع في الأسعار حتى الآن، وأكد جهاز الأمن الوطني أن الحملة ستشمل جميع المحافظات العراقية.

كما ذكر مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي، إنه "استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وبإشراف مباشر من وزير التجارة، أثير الغريري، قامت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، وبمساعدة الأجهزة الأمنية من الأمن الاقتصادي والجريمة المنظمة، بإطلاق حملة كبرى لمتابعة أسعار المواد الغذائية واللحوم في السوق المحلية قبيل شهر رمضان المبارك في بغداد والمحافظات"، مؤكدا، على أن "الأسعار مستقرة ولم تشهد أي ارتفاع".

وأضاف الموسوي، أن "أسعار المواد الغذائية لم ترتفع لعدة أسباب، منها إطلاق السلة الغذائية للمواطن التي تحتوي على أغلب المواد الأساسية"، مشيرا إلى أن "فرقنا الرقابية تتابع السوق المحلية بشكل يومي ودوري للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية".

وعن أسعار اللحوم، أشار الموسوي، إلى "عدم تسجيل أي ارتفاع كبير في أسعار اللحوم"، لكنه أكد أن "الوزارة ستطلع على هذا الموضوع وتحدد الأسعار وأسباب ارتفاعها بالتعاون مع وزارة الصحة، وستقدم تقريرا بشأن ذلك"، موضحا، أن "الحملات الرقابية ستستمر طوال شهر رمضان المبارك لضمان منع التلاعب بالأسعار".

وفيما يخص دور جهاز الأمن الوطني في الحملة، أكد المتحدث باسم الجهاز، أرشد الحاكم، أن "الحملة جاءت ضمن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك"، مشيرا إلى أن "الحملة شملت الأسواق في منطقتي الكرخ والرصافة".

وأضاف الحاكم، أن "الحملة جاءت بالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والتجارة، وتهدف إلى مراقبة الأسعار في الأسواق ورصد أي حالات تلاعب قد تستغل مع حلول شهر رمضان".

كذلك أوضح الحاكم، أن "الحملة تضمنت أيضا جانبا توعويا وتثقيفيا للمواطنين، حيث تم حثهم على التواصل مع جهاز الأمن الوطني والجهات ذات العلاقة لتقديم شكاوى في حال رصد أي حالات تلاعب".

وأشار الحاكم إلى أن "الحملة ستستمر طوال شهر رمضان المبارك وستشمل باقي المحافظات العراقية في الأيام القادمة".

وفي وقت سابق، أعلن وزير التجارة، أثير داود الغريري، عن إطلاق وجبة جديدة من السلة الغذائية تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت وزارة التجارة، عن خطة لزيادة نسبة تخفيض الأسعار في الهايبر ماركت لأكثر من 40%، مؤكدة أن جميع المواد الداخلة في الهايبر ماركت خاضعة للمواصفات العراقية.