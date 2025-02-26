رئيس مجلس النواب: العراق مستقر أمنيا واقتصاديا واتخذ منهج عدم الانحياز

أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، أن العراق مستقر أمنيا واقتصاديا واتخذ منهج عدم الانحياز، إذ ذكر المشهداني خلال ندوة حوارية على هامش منتدى أربيل الثالث بشأن القلق المتراكم حول مستقبل الشرق الأوسط،، إن "العراق مستقر أمنيا واقتصاديا واتخذ منهج عدم الانحياز بما يجري ما حوله في المنطقة، ونعمل على بناء عراق مزدهر له دور محور في المنطقة وبالتالي نفتح باب الاستثمار العالمي".

وأضاف، أن "العراق يحتوي على حوالي 1432 مادة قابلة للاستثمار بين الطاقة والمواد الأخرى، والعراق كخزين للطاقة سيحرص العالم على أن يبقى مستقرا ولا خطر على العراق مما يجري من حوله".