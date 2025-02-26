وزارة العدل تعلن عن افتتاح مديرية تسجيل عقاري الحر في محافظة كربلاء المقدسة

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن افتتاح مديرية تسجيل عقاري الحر في كربلاء، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "مدير عام دائرة التسجيل العقاري، افتتحت مديرية تسجيل عقاري الحر في محافظة كربلاء، بحضور محافظ كربلاء، نصيف الخطابي وعدد من وجهاء المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لتطوير البنى التحتية وتوسيع نطاق الخدمات العقارية في مختلف المحافظات".

وأضافت، أن "افتتاح المديرية يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تخفيف الزخم عن المديريات العقارية الأخرى، وتقديم خدمات تسجيل العقارات للمواطنين بسرعة وكفاءة أكبر، كما تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل".

كما أكد المدير العام خلال حفل الافتتاح، بحسب البيان، على "أهمية هذه الخطوة في تحسين الأداء المؤسسي وتقديم خدمات حديثة تواكب التطورات الرقمية والإدارية".