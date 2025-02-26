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وزارة التخطيط تعلن عن تراجع نسبة الفقر في العراق


أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق، مؤكدة تراجع نسبة الفقر في العراق الى (17.5%) عما كانت عليه عام 2018، فقد ذكر بيان للوزارة، أن " هيئة الإحصاء بالتعاون مع هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان، وبدعم من البنك الدولي، تعلن نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق"، مؤكدة "تراجع  نسبة الفقر في العراق الى (17.5%) عما كانت عليه عام 2018 حيث بلغت حينها (20.05%)".

وأوضح البيان، أن "متوسط حجم الأسرة في العراق بلغ (5.9) فردا، فيما بلغت نسبة اكتظاظ الوحدات السكنية حسب المعيار (وجود أكثر من ثلاثة أشخاص في الغرفة الواحدة) بنسبة (29%)، في حين بلغ متوسط إنفاق الفرد الشهري (248.6) ألف دينار عراقي، كما بلغ متوسط إنفاق الأسرة الشهري (1,467) مليون دينار عراقي ".

كما نوّه إلى، أن "متوسط دخل الفرد  بلغ (201.3) ألف دينار عراقي، فيما بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة (1,188) مليون دينار عراقي ، في حين بلغ معدل البطالة للبالغين للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) (13.5%)، كما بلغ معدل السكان النشطين اقتصاديا للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) (38.1%) ، أما نسبة عدد الأسر التي تمتلك البطاقة التموينية فبلغ (96.4%) ".

فيما أكد على، أن "نتائج المسح أظهرت أن (15.2%) من الأفراد في العراق مصابون بأمراض مزمنة ، فيما بلغت نسبة الأسر التي تمتلك المساكن التي تعيش فيها (77.6%)، أما نسبة الأسر التي ترتبط وحداتها السكنية بشبكة الماء العمومية فبلغت (86.48%)،    

في حين بلغت نسبة الأسر التي ترتبط وحداتها السكنية بشبكة الكهرباء العمومية (96.71%).، كما بلغت نسبة الأسر التي تمتلك حيازات زراعية (15.5%)، أما الأسر التي تمتلك حيازة غير زراعية فبلغت (8.2%)". 

وعلى مستوى المحافظات، بين، أن "محافظة المثنى سجلت أعلى  نسبة للفقر بنسبة (40%)وتليها محافظة بابل بنسبة (35.7%)، أما الأقل فقرا  فكانت محافظة أربيل بنسبة (7%)وتليها محافظة السليمانية بنسبة (8%)".

كذلك وأضاف، أن "محافظات ذي قار والمثنى والديوانية ونينوى سجلت انخفاضا كبيرا في معدلات الفقر بالمقارنة مع ما كانت عليه عام 2018

في حين سجلت محافظة ذي قار نسبة (15%) بعد ان كانت (40%) عام 2018، أما محافظة  المثنى فسجلت (43%)بعد أن كانت (52%)، كما سجلت الديوانية نسبة (29%)، بعد أن كانت 48%، فيما سجلت محافظة نينوى (13%) بعد أن كانت (38%)".

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