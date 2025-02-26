وزير الداخلية يصدر 3 توجيهات "صارمة" بشأن قضايا الإعتداء على ضباط ومنتسبي الوزارة

أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، توجيهات صارمة تتعلق بحماية منتسبي الوزارة وموظفي الدولة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية،، تضمنت التوجيهات:

1. عدم إطلاق سراح أي متهم بالاعتداء على ضابط أو منتسب أو موظف في وزارة الداخلية أو دوائر الدولة الأخرى بكفالة، وإحالته موقوفًا إلى المحاكم، مع تنسيق مدراء المديريات والأقسام مع محكمة الاستئناف وقضاة التحقيق كلٌّ ضمن قاطع مسؤوليته.

2. معاقبة المنتسب المتنازل عن الدعوى ضد المعتدي، ونقله إلى قيادة قوات الحدود بأمر من الوزير.

3. إلزام الممثل القانوني لوزارة الداخلية بإقامة شكوى ضد المعتدي، وعدم السماح بالتنازل عن حق الوزارة.

وأكد الشمري، بحسب البيان، أن "هذه الإجراءات تهدف إلى حماية هيبة الدولة وأجهزتها الأمنية، ومنع أي تجاوز على منتسبي الوزارة خلال أداء واجباتهم".