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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن استراتيجية ترامب غير المألوفة في السياسة الدولية.. تداعيات ونتائج
وكالة انباء براثا
65
2025-02-26
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