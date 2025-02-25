شمول محافظ الأنبار السابق "علي فرحان" بالعفو العام

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، قراراً بالإفراج عن محافظ الأنبار السابق (علي فرحان) وشموله بقانون العفو العام.

وصدر القرار بحسب كتاب من رئيس المحكمة الى مركز شرطة الصالحية في بغداد يبلغه بشمول (فرحان) ومدانين آخرين بالعفو العام على ان لا يتم اخلاء سبيلهم من السجن الا بعد التأكد بعدم مطلوبيتهم عن دعاوى أخرى".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في 30 تموز 2024، ان محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الكرخ اصدرت حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق محافظ الانبار السابق (علي فرحان) عن جريمة تعيين 83 مستشارا في ديوان محافظة الانبار خلافاً للقانون.

وذكر البيان أن المحكمة أصدرت حكمها "وفقا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل".