الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ( ٢٦ ) متهماً بقضايا قانونية مختلفة في عدد من المحافظات

القت الاستخبارات العسكرية القبض على ( ٢٦ ) متهماً بقضايا قانونية مختلفة في عدد من المحافظات .

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان انه :" تم القاء القبض ، من خلال كمائن محكمة،واستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة ، على ( ٢٦ ) متهماً بقضايا قانونية وقضائية مختلفة في قضاءي المجر الكبير وقلعة صالح وناحية رحيم آوه وسيطرة الشهيد عباس نعمان وغيرها من المناطق، و تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة ".