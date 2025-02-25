محافظة بغداد: تظافر الجهود من أجل إفتتاح مدخل بغداد - موصل

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تسارع الخطوات نحو افتتاح مدخل بغداد - موصل بتقنيات حديثة، حيث ذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي في بيان له، أنه "برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمتابعة حثيثة من محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، يتواصل العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز مشروع تأهيل وتطوير مدخل بغداد - الموصل قبل المدة المحددة".

وبيّن أنه "في إطار تطبيق أحدث التقنيات الهندسية، تم استخدام مادة الجيوكرد، وهي شبكات مصنوعة من البولي إيثيلين تفرش بين طبقات الأساس، مما يعزز تماسك الكونكريت مع طبقات الإسفلت، ويمنع ظهور التشققات المستقبلية، ما يسهم في إطالة عمر الطريق وضمان جودته".

كما أوضح، أن "المشروع يعد إحدى البوابات الرئيسة للعاصمة، وسيسهم بشكل كبير في تحسين انسيابية المرور وتطوير البنية التحتية لخدمة المواطنين"، منوها إلى، أنه "لم يتبق سوى القليل على الافتتاح".