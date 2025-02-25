وثيقة.. محكمة التمييز تصادق على قرار شطب المحامية "قمر السامرائي" من جدول المحامين

صادقت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، على قرار شطب المحامية "قمر السامرائي" من جدول المحامين.

وذكرت المحكمة في وثيقة أنه "سبق لمحكمة جنح الأعظمية أن قضت بإدانة المشكو منها قمر السامرائي لقيامها بإهانة قاضي وأحد الموظفين أثناء تأدية كل منهما واجباته في مقر المحكمة بالصراخ والكلام غير اللائق وعدم احترام المحكمة وسط تواجد المراجعين، وهي مخالفة للمادتين (39،50) من قانون المحاماة 173 لسنة 1965".

وأضافت أنه "سبق الحكم عليها في قضيتين تأديبيتين بالمنع من مزاولة المحاماة لمدة سنة والأخرى لمدة 4 أشهر مما يؤكد إصرارها على اتباع النهج نفسه غير القويم والسلوك غير اللائق عن مزاولتها مهنة المحاماة".

وأوضحت المحكمة أنه "لكل مما تقدم من أسباب واستنادا إلى المادة 168 من قانون المحاماة تقرر تصديق الحكم المميز ورد لائحة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز".

وكان مجلس التأديب في نقابة المحامين العراقيين، قرر يوم الخميس، (16 كانون الثاني 2025)، شطب اسم المحامية قمر السامرائي من جدول المحامين.

يذكر ان محكمة التمييز الاتحادية، وافقت في 12 من أيلول 2024، ، على قرار منع المحامية قمر السامرائي – المثيرة للجدل- من ممارسة مهنة المحاماة لمدة عام كامل.

وأظهرت وثيقة آنذاك، أن "المحكمة قد رفضت الطعن الذي قدمته السامرائي ضد قرار نقابة المحامين، الذي نص على إحالتها إلى مجلس التأديب وتوقيع عقوبة المنع من مزاولة المهنة لعام كامل".