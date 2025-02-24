بسبب انخفاض درجات الحرارة نينوى تعطل الدوام الرسمي غداً في المدارس

أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غدٍ الثلاثاء، وذلك نظراً لاستمرار الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

كما وجه المحافظ في بيان، بتأجيل بدء دوام الموظفين في الدوائر الحكومية ليكون في الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة.

وأكدت السلطات المحلية أن "هذه الإجراءات تأتي حفاظاً على سلامة المواطنين، وخاصة في ظل الظروف الجوية القاسية التي تشهدها المحافظة".