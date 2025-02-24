القبض على شخص سرق صيدلية في الزعفرانية تحت تهديد السلاح

أفادت مصادر أمنية، اليوم الاثنين، (24 شباط 2025)، بوقوع حادثة سرقة صيدلية في منطقة الزعفرانية شرق بغداد، حيث قام شخص مسلح بسكين بالدخول إلى إحدى الصيدليات وتهديد العاملين فيها، قبل أن يفرّ هاربًا بعد سرقة كمية من الأدوية.

ووفقًا للبيان الصادر عن شرطة الرصافة، تم تحديد هوية المشتبه به بعد متابعة كاميرات المراقبة في المنطقة، حيث تبين أنه "ح م ج"، الموقوف حاليًا في مركز شرطة جسر ديالى بتهمة "عقوق الوالدين" المسجلة بحقه من قبل والده.

وأكدت التحقيقات الأولية تورط المشتبه به في حادثة السرقة، حيث تم ربط الأدلة المتوفرة بموقوفيته الحالية. وتعمل الأجهزة الأمنية الآن على استكمال الإجراءات القانونية لتقديمه للعدالة بتهمة السرقة تحت التهديد.