القبض على شاب رسم راية داعش الارهابي على جدران مدرسة في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، (24 شباط 2025)، بإلقاء القبض على شاب متهم برسم راية لداعش على جدار مدرسة في بغداد.

وذكر المصدر ان "القوات الأمنية تلقي القبض على الشخص المدعو (أ)، تولد 2008 الذي قام برسم راية داعش الارهابي على جدار مدرسة في منطقة جسر ديالى في بغداد".

وكان مصدر أمني، أفاد بوقت سابق اليوم بالعثور على رسم لراية بالصبغ الأسود ترمز لداعش الإرهابي على جدران مدرسة حليمة السعدية في منطقة جسر ديالى، جنوب شرق بغداد.

وفي كانون الأول الماضي، كانت القوات الأمنية قد رصدت في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد عبارات تمجد داعش على جدران إحدى المدارس.