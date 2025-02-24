بين الـ(-6 و2) مئوية.. غدا ذروة الصقيع في العراق

توقعت هيئة الانواء الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى التي ستسجل يوم غد في العراق.

ووفقا لهيئة الانواء الجوية فأن "درجات الحرارة الصغرى ليوم غد الثلاثاء ستكون في بغداد وكركوك وصلاح الدين -2، وفي السليمانية -6، وفي أربيل ودهوك -5، وفي نينوى والأنبار -3، وفي واسط وديالى -1".

وأضافت "أما درجات الحرارة العظمى في بغداد فستكون 12، وفي دهوك والسليمانية 6، وفي نينوى 9، وفي صلاح الدين والأنبار 11، وفي كربلاء المقدسة وديالى وميسان وذي قار 13، وفي النجف الأشرف وبابل والمثنى والديوانية والبصرة 14".

وادناه جدول بدرجات الحرارة العظمى والصغرى ليوم غد في العراق: