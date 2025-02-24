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مطالبات نيابية بإعفاء رئيس هيئة الاستثمار


طالب عضو لجنة النزاهة النيابية النائب حميد الشبلاوي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء بإعفاء او اقالة رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية، وذكرالشبلاوي خلال مؤتمر صحفي، ان "جهود رئيس الوزراء في توفير السكن الملائم للمواطنين وجلب الاستثمارات الجنبية بحسب البرنامج الحكومي ضاعت وتلاشت وأصبحت هدر للمال العام بسبب رئيس هيئة الاستثمار الذي ارتكب مخالفات كثيرة وحول الهيئة الى هيئة للعوائل والاستثمار"، موضحا ان "رئيس الهيئة الذي ارتكب مخالفات كثيرة اختار شخصيات غير مختصة في الاستثمار لإدارة الهيئة".

وأضاف: "تفاجئنا من وجود خلال مؤتمر صحفي يتحدث عن تاريخ مشرف لرئيس الهيئة فيما وجدنا عقوبات لرئيس الهيئة ووجود عقوبات انضباطية في عملة ونستغرب من شخص معاقب ومتهم بالفساد ان يتم تكليفه بإدارة هيئة الاستثمار"، موضحا ان "طالبنا باستجوابه داخل قبة البرلمان لوجود العديد من الملفات التي نملكها ولكن رئاسة المجلس رفضت الاستجواب ولم توقع عليه على الرغم من وجود اكثر من مئة توقيع من أعضاء المجلس".

ولفت الشبلاوي الى: "عليه نناشد رئيس الوزراء والقضاء بالتدخل لتخليص الهيئة من هذه الإدارة التي عليها شبهات فساد من وصول قطعة ارض في المجمعات لأكثر من مليار دينا ولدينا ملفات كثيرة تحتوي على هدر بالمال العام وشبهات فساد اداري وإدخال كمركي بالمليارات واعفاء مدراء اقسام لرفضهم الاستجابة لطلبات رئيس الهيئة".

في حين وجه رجال الاعمال مناشدات كبيرة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "بضرورة اعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكيه وذلك لوجود مخالفات كبيره وأخطأ جسيمة في إدارته واستخدام النفس الطائفي في التعامل مع شريحة المستثمرين والشركات المستثمرة".

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