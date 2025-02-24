هيئة المنافذ الحدودية، تضبط 30 عجلة مفككة الأجزاء في منفذ ميناء أم قصر الأوسط!

صرّحت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط 30 عجلة مفككة الأجزاء في منفذ ميناء أم قصر الأوسط مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط، تمكنت وبالتعاون مع مركز جمرك أم قصر الأوسط بعد استحصال موافقة قاضي تحقيق أم قصر، من ضبط 6 حاويات حجم 40 قدم، 3 تحتوي، على 30 عجلة مفككة الأجزاء مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، دون الموديل المسموح باستيراده وغير مصرح بها".

كما بيّن أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي مع الجهات ذات العلاقة وإحالة العجلات للقضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".