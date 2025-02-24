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فريق الجهد الخدمي والهندسي يعلن عن افتتاح منطقة الطوبچي الزراعية


 

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الاثنين، افتتاح منطقة الطوبچي الزراعية في العاصمة بغداد بعد تقديم خدمات البنى التحتية اللازمة، فيما أشار إلى أن خطة عام 2025 ستتضمن تنفيذ 200 مشروع جديد، حيث ذكر رئيس الفريق عبد الرزاق المالكي، وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، في بيان، إن "هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين ظروف حياتهم"، مشددا على، "إنجاز 470 مشروعا خلال السنوات الماضية، لتقديم الدعم لأكثر من ثلاثة ملايين نسمة". 

وأوضح أن "الخدمات شملت مناطق كانت تعاني من التهميش لأكثر من 50 عاما، حيث جاءت هذه الجهود في ضوء الفكرة الطموحة التي طرحها رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني والتي أدت إلى تشكيل فريق الجهد الخدمي والهندسي".

كما أشار إلى، أن "خطة عام 2025  ستتضمن تنفيذ 200 مشروع إضافي، حيث تم تسليم 500 مناشدة لرئيس مجلس الوزراء"، مؤكدا "العمل جار لوضع خطة شاملة لتلبية هذه الاحتياجات".

بالمقابل، ذكر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب، قاسم الظالمي: إن "رئيس مجلس الوزراء يؤكد بشكل مستمر على تقديم الخدمات للمناطق المحرومة منها".

كما أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، ضياء الدين ناظم، على، أن "كل المشاريع التي نجحنا بها كانت بدعم من رئيس مجلس الوزراء"، موضحا "أننا قدمنا الخطط الكاملة للمناطق المحرومة بكل البنى التحتية التي تحتاجها".

وأضاف، أن "السوداني أشار إلى ضرورة توفير المراكز الصحية للمناطق، وكل ما قمنا به كان عبر دراسة واقع المناطق والاحتياجات ضمن أولويات منصفة"، مؤكدا على، أن "النجاح  في إعادة الصلة والعلاقة مع الدولة من خلال جهود فريق الجهد الخدمي والهندسي".

كذلك شدد رئيس شركة الفاو التابعة لوزارة الإعمار والإسكان المنفذة للمشروع، يعرب قحطان، "لقد بذلنا جهودا كبيرة لتأهيل منطقة الطوبچي"، منوها بأن "هذا المشروع تم بدعم المسؤولين حول هذا الأمر وبالخصوص فريق الجهد الخدمي والهندسي".

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فريق الجهد الخدمي والهندسي يعلن عن افتتاح منطقة الطوبچي الزراعية
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