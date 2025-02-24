وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: اطلاق راتب المعين المتفرغ في بغداد

صرّحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن اطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 391 الف مستفيدا في بغداد، والمحافظات لشهر شباط عام 2025، إذ ذكرت رئيس هيئة حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة ذكرى عبدالرحيم، في بيان، ان "الهيئة اكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لإطلاق رواتب المعين المتفرغ بمبلغ اجمالي يصل اكثر من 66 مليار و 724 مليون دينار".

ودعت، "المستفيدين كافة الى التوجه لمنافذ الصرف الالكتروني ‏المعتمدة لاستلام رواتبهم بعد اكمال ‏الاجراءات، وتبليغهم من قبل المصرف".