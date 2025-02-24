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القوات الأمنية تعتقل جميع المتورطين بقتل طالب كلية الشرطة في الديوانية


 

صرّحت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن اعتقال جميع المتورطين في جريمة قتل الطالب في كلية الشرطة بمحافظة الديوانية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إنه "بعد استنفار كل الجهود الأمنية والاستخبارية للقصاص من قتـلة الشهـيد طالب كلية الشرطة البطل امير جابر الخالدي (في محافظة الديوانية) فقد تمكنت القوات الأمنية بالمحافظة ومن خلال فريق عمل مشترك من (قيادة شرطة محافظة الديوانية ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب الديوانية وخلية الصقور الاستخبارية ومفارز من الرد السريع) من القاء القبض على المتهمين الذين اشتركوا بهذه الجـريمة التي حدثت قبل 10 أيام".

كما أوضحت الوزارة، أن "عملية القاء القبض جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية منذ تنفيذ الجـريمة لحين القاء القبض على المتهمين"، إذ أشارت الوزارة الى "انها قادرة على الوصول لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين".

كما أعلنت خلية الصقور الاستخبارية، الثلاثاء (18 شباط 2025) اعتقال قاتل طالب في كلية الشرطة من محافظة الديوانية.

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