وزارة الإعمار تعلن انجاز 85% من مشروع تأهيل طريق ديوانية - نجف

صرّحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، عن انجاز (85) % من مشروع تأهيل وصيانة طريق ديوانية-نجف، الذي يعد من الطرق الحيوية والمهمة، إذ ذكرت الوزارة في بيان لها، ان "المشروع ينفذ بإشراف دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة، حيث سيسهم تأهيله بتسهيل حركة المركبات والمواطنين، فضلا عن الحد من الحوادث المرورية، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بين المحافظات".

كما أضاف البيان، ان "العمل في المشروع يتضمن تعريض وتوسعة الطريق من (7.20) م إلى (9.20) م، لممر الاياب بطول (19) كم"، لافتا الى ان "تم فرش الحصى والصب بالكونكريت، بالاضافة الى أعمال القشط والاكساء، وتأثيث الطريق من تخطيط وتثبيت لوحات الدلالة وغيرها".