التربية تحسم الجدل: يوم غد الاثنين دوام رسمي لمدارس بغداد

قال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في تصريح صحفي انه اذا كان هناك تعطيل عام لكل المدارس فهذا الامر يصدر من الحكومة العراقية واذا كان لبعض المحافظات فهذا من صلاحيات المدريات في المحافظات وكذلك الحكومات المحلية ومجالس المحافظات حسب تقدير الموقف لديهم
وزارة التربية تلتزم بما تقره الحكومة سواء كان مجلس الوزراء او الأمانة العامة لمجلس الوزراء
وزارة التربية لا تقر بقضية تعطيل الدوام بكافة المدارس في البلاد
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