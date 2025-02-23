نينوى تعطل دوام المدارس الإثنين بسبب انخفاض درجات الحرارة

قرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الأحد، (23 شباط 2025)، تعطيل دوام المدارس ليوم غد فقط في المحافظة بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وذكر بيان لاعلام ديوان المحافظة، ان المحافظ "قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الاثنين في المدارس فقط".

كما وجه المحافظ وفقاً للبيان، ان "يكون دوام الموظفين في الدوائر الحكومية عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة صباحاً".

وكانت محافظتا كركوك وصلاح الدين وتربية السليمانية قد قررت بوقت سابق تعديل دوام غد الإثنين واخرى الثلاثاء أيضاً بسبب الموجة القطبية الشديدة البرودة.